Arthur J Gallagher Aktie: Ist das wirklich normal?

Die aktuelle Dividendenrendite der Arthur J Gallagher &-Aktie beträgt 0,88 Prozent, was 2,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (3,85 Prozent) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen für Arthur J Gallagher & deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Arthur J Gallagher & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,53 auf, was 43 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 39,33. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In den letzten zwölf Monaten erhielt das Wertpapier insgesamt 9 Analystenbewertungen, wovon 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen waren. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 237,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 5,61 Prozent. Somit wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt erhält Arthur J Gallagher & daher eine "Gut"-Bewertung.