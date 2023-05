Arthur J Gallagher Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Kurs der Aktie Arthur J Gallagher & steht am 06.05.2023, 21:40 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 213.82 USD. Der Titel wird der Branche "Versicherungsmakler" zugerechnet.

Wie Arthur J Gallagher & derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Arthur J Gallagher & damit 3,07 Prozent über dem Durchschnitt (14,36 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 29,18 Prozent. Arthur J Gallagher & liegt aktuell 11,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Arthur J Gallagher & für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Arthur J Gallagher & für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Arthur J Gallagher & insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Arthur J Gallagher & weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,19 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 94,8 %. Mit einer Differenz von lediglich 93,61 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.