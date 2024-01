Artgo tut es schon wieder?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung von Aktien. In letzter Zeit war auch die Aktie von Artgo Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Artgo beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Artgo-Aktie ein Durchschnitt von 0,25 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,218 HKD, was einem Unterschied von -12,8 Prozent entspricht. Die charttechnische Bewertung fällt daher "Schlecht" aus. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,27 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-19,26 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Artgo derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt (6,32%) liegt. In der Kategorie "Dividende" erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die Artgo aktuell mit dem Wert 76,47 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei Ausweitung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 82, was signalisiert, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".