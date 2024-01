Artgo Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gilt als Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Für die Artgo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 83,78, was darauf hinweist, dass Artgo überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Artgo-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51,26 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hat im Vergleich einen Wert von 47,25, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Was die Dividendenrendite betrifft, so kann ein aktueller Investor in die Aktie von Artgo im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,32 Prozentpunkten erzielen, da die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in Bezug auf Artgo in den letzten zwei Wochen neutral. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend erhält Artgo auf der Basis des RSI, fundamentaler Kriterien und des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-bis-"Schlecht"-Bewertung.