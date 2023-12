Artgo Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen hat die Aktie von Artgo die Aufmerksamkeit der Anleger in den sozialen Medien auf sich gezogen. Es gab jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Artgo beschäftigt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. In den letzten Wochen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Intensität der Diskussionen zeigt zudem, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Artgo-Aktie somit ein "Neutral"-Rating hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 51. Das bedeutet, dass die Börse 51,26 Euro für jeden Euro Gewinn von Artgo zahlt. Dieser Wert liegt um 6 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

Auch in Bezug auf die Dividende zeigt sich ein kritisches Bild, denn das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Artgo derzeit 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -6,3 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche. Daher erhält Artgo für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.