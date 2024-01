Artesian Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Artesian Resources":

Die technische Analyse der Aktie von Artesian zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 47,15 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 40,79 USD und damit 13,49 Prozent unter der GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 41,88 USD, was einer Differenz von -2,6 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Artesian bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Artesian unterhielten. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Artesian liegt bei 73,99 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,54 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung als "Schlecht" für die Aktie von Artesian.