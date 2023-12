Artesian Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Artesian Resources":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Artesian wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,91 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 53,32, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von -11,21 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 41,71 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung wird bei Artesian eine neutrale Bewertung festgestellt, sowohl in Bezug auf die mittelfristige Aktivität als auch die Rate der Stimmungsänderung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich als neutral bewertet. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt neutral ist.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Artesian in verschiedenen Analysebereichen überwiegend neutrale Bewertungen erhält, sowohl in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz im Internet, als auch die Anleger-Stimmung. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.