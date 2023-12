Arteris Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Arteris-Aktie, so ergibt sich ein Wert von 32. Auf Basis dieser Berechnung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Vergleicht man den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (28,72), zeigt sich, dass Arteris hier überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Gut"-Rating für Arteris.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat eingetrübt hat, blieb die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert. Somit erhält die Arteris-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Arteris als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 3 die Aktie als "Gut", während 0 sie als "Neutral" oder "Schlecht" einstuften. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten hinsichtlich des Kursziels liegt bei 16,33 USD, was einer Erwartung von 172,22 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Arteris bei 5,83 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,92 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,53 USD, sodass die Aktie mit +8,5 Prozent Abstand als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Arteris-Aktie somit die Gesamtnote "Gut".