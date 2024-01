Arteris Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Arteris-Aktie wird durch eine technische Analyse untersucht, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Der Durchschnitt dieser Kurse liegt bei 5,91 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,2 USD lag. Dies entspricht einem Unterschied von -12,01 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,47 USD wird berücksichtigt, und der letzte Schlusskurs liegt in der Nähe dieses Wertes, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Darüber hinaus werden neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger berücksichtigt. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wird ebenfalls betrachtet, und es zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Arteris mittelmäßig ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine Ausprägung von 78,17, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 52,77, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Gesamtrating von "Schlecht".