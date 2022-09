Arter: Die verborgenen Klänge der Glocken von Notre-Dame klingen in Bill Fontanas Klanginstallation in Istanbul wieder

Istanbul (ots/PRNewswire) -Die Klanginstallation Silent Echoes: Notre-Dame (https://www.arter.org.tr/en/exhibitions/bill-fontana-silent-echoes-notre-dame) von Bill Fontana, ab 13. September 2022 bei Arter zu erleben, macht ein verborgenes akustisches Setting wahrnehmbar. Sie lässt die zehn mächtigen Glocken der Kathedrale Notre-Dame, einem der emblematischsten Baudenkmale von Paris, nun in Istanbul erneut widerklingen.Bill Fontanas Zehnkanal-Klanginstallation Silent Echoes: Notre-Dame macht in für Fontana typischer Art die seit dem Brand von 2019 vermeintlich verstummten Glocken von Notre-Dame hörbar, wenn diese mit den Geräuschen ihrer Pariser Umgebung auch nur ganz leicht mitschwingen. Mit einer Sondergenehmigung der französischen Behörden befestigt Fontana Beschleunigungsmesser an allen zehn Glocken, um ihre Resonanzen während der voraussichtlich 2024 abgeschlossenen Wiederinstandsetzungsarbeiten an Notre-Dame aufzuzeichnen.Die mystischen Klänge von Silent Echoes: Notre-Damewurden bei der Eröffnung der Installation an ein Lautsprechersystem auf der Terrasse des ikonischen Centre Pompidou übertragen. Silent Echoes stellt einen engen Bezug zu John Cages Vorstellung her, der zufolge Musik kontinuierlich, und nur das Zuhören diskontinuierlich ist. Zur Ausstellung bei Arter werden die Klangdaten per Livestream von Paris nach Istanbul übertragen; Arter freut sich, als weltweit erstes Museum dieses Projekt außerhalb von Paris zeigen zu können.Die Besucher:innen haben die spektakuläre Gelegenheit, das von Bill Fontanas Silent Echoes: Notre-Dame erzeugte Audio-Environment über zehn Lautsprecher in Arters dritten Untergeschoss zu erleben; parallel wird eine weitere Arbeit des Künstlers, Resounding Io, in Arters Veranstaltungssaal Karbon präsentiert. Im Sevgi-Gönul-Auditorium von Arter ist außerdem ein Experimental-Video zu sehen, das Fontana zu Silent Echoes: Notre-Dame produziert hat.Produziert im Auftrag von: Ircam – Centre PompidouProduktion: Bill Fontana Studio, Stephanie Camu, Southern & Partners Artist ManagementKoproduktion: Ircam, Centre PompidouPartner: Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (Öffentlich-rechtliche Anstalt zur Restauration und Wiederinstandsetzung der Kathedrale Notre-Dame zu Paris)Mit Unterstützung durch: Hottinger Bruel & Kjaer, des Amis de Notre-Dame & Orange group (Freundeskreis von Notre-Dame & Orange Group)IRCAM Computermusik-Designer: Thomas Goepfer & Dionysios PapanikolaouHier klicken (https://www.arter.org.tr/en/) für aktuelle Ausstellungen und das Veranstaltungsprogramm von Arter.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1894533/Bill_Fontana_Notre_Dame.jpgARTER Irmak Caddesi No: 13Dolapdere Beyoğlu34435 IstanbulTürkeiPressekontakt:Senem Çelikörslü,senemc@arter.org.tr,Tel. +90 212 708 58 45Original-Content von: Arter, übermittelt durch news aktuell