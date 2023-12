Artemis Resources-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Artemis basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Artemis überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch vor allem ein Interesse an negativen Themen zu beobachten. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Artemis insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Artemis wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Artemis-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 68,97). Daher erhält Artemis auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Artemis-Aktie mit einem Kurs von 0,019 AUD derzeit -5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -36,67 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Artemis zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Artemis war negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Artemis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".