Artelo Biosciences Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Artelo Biosciences-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,77 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 1,4 USD um 20,9 Prozent niedriger, was zu einer „Schlecht“-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1,35 USD, was einem Anstieg des letzten Schlusskurses um 3,7 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine „Neutral“-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ebenfalls eine „Neutral“-Bewertung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Anleger zeigten an vier Tagen eine negative Stimmung und größtenteils neutral an insgesamt fünf Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Artelo Biosciences. Aus diesem Grund wird die Aktie mit „Neutral“ bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Artelo Biosciences weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine „Neutral“-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat verbessert hat und die Aktie zunehmend Beachtung erfährt. Daher erhält die Artelo Biosciences-Aktie in diesem Bereich ein „Gut“-Rating.