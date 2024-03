Artelo Biosciences Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Artelo Biosciences derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 1,6 USD, während der Aktienkurs bei 1,506 USD um -5,88 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,48 USD, was einer Abweichung von +1,76 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie lässt sich positiv einschätzen, wie die Analyse von sozialen Plattformen zeigt. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in Bezug auf Artelo Biosciences zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im Vergleich zu anderen Zeiträumen nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aktie in beiden Punkten eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Artelo Biosciences-Aktie liegt bei 48 und bewertet die Aktie als "Neutral". Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (59,26) führt zu einer ähnlichen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Artelo Biosciences basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und die Beurteilung der Anlegerstimmung, dass die Artelo Biosciences-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird.