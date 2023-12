Art's Way Manufacturing Aktie: Was soll das denn werden?

Der Aktienkurs von Art's-way Manufacturing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,73 Prozent erzielt, was 27,08 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (26,35 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 14,12 Prozent, wobei Art's-way Manufacturing aktuell 14,85 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Art's-way Manufacturing eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche "Maschinen" erzielt werden, was 17,03 Prozentpunkte niedriger ist. Aufgrund dessen fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Art's-way Manufacturing mit einem Wert von 12,28 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,31, was einer Unterbewertung von 59 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Art's-way Manufacturing liegt bei 69,23, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

