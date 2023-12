Art's Way Manufacturing Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Art's-way Manufacturing liegt derzeit bei 12,64 und damit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche, der bei 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie von Analysten eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Art's-way Manufacturing durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Gleichzeitig hat sich die Stimmungsänderungsrate in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der Art's-way Manufacturing liegt bei 42,11, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Die Dividendenrendite von Art's-way Manufacturing beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.