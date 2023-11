Art Vivant Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse des Aktienkurses von Art Vivant zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 898,23 JPY liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 1089 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage bei +21,24 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage derzeit 1093,6 JPY, was zu einem Abstand von -0,42 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für den technischen Analyseabschnitt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Art Vivant-Aktie liegt bei 17 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI über 25 Tage bei 41,42, was auf eine neutrale Position hinweist und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung von "Gut" für Art Vivant.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Art Vivant. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass Art Vivant weder übermäßig im Fokus der Anleger steht noch vernachlässigt wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Themen rund um Art Vivant neutral waren, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt. Insgesamt wird daher die Stimmung hinsichtlich Art Vivant als "Neutral" bewertet.