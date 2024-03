Art Vivant Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "NN Group":

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in Bezug auf Art Vivant in den letzten Wochen kaum verändert haben. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke hat keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den Social Media war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral wahrgenommen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Art Vivant auf 1081,2 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1170 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,21 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 1173,26 JPY, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" aus der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Art Vivant liegt bei 58,89, was eine neutrale Situation anzeigt, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25 für die Art Vivant bewegt sich bei 52, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt kann die Aktie von Art Vivant auf Basis der Analyse mit einer neutralen Bewertung bewertet werden.