Art Vivant Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Art Vivant wurde von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. In den Kommentaren und Wortmeldungen der letzten Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral", so die Schlussfolgerung der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Art Vivant wurde der 7-Tage-RSI mit 1,27 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauft- noch Überverkauftsein an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Art Vivant insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1129 JPY der Art Vivant-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +18,24 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von +5,65 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei Art Vivant in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Sowohl die Stimmung der Marktteilnehmer als auch die Stärke der Diskussion wurden mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Art Vivant eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, des RSI und der technischen Analyse.