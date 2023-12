Art Vivant Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich auch über die Aktie von Art Vivant diskutiert. Dabei gab es keine deutlich positiven oder negativen Ausschläge, und das Meinungsbild war weder besonders positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht wird die Art Vivant derzeit positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 930,21 JPY, was einer Abweichung von +13,2 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (1053 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 von 1067,2 JPY zeigt eine Abweichung von -1,33 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut" für das Unternehmen.

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Art Vivant festgestellt werden. Weder zeigte sich eine besondere Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, noch gab es eine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge. Daher erhält Art Vivant in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik des Aktienkurses. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen (64,71) als auch der RSI25 für 25 Tage (55,34) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich für Art Vivant eine neutrale Bewertung sowohl hinsichtlich des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse als auch des Sentiments und Buzz.