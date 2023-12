Art Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Schwankungen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Art diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI für die Art-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 3, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher mit "gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 32,86, was dazu führt, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Bewertung für die Art-Aktie nach dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Art-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,35 HKD liegt, was einer Abweichung von +66,67 Prozent entspricht und somit als "gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,29 HKD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Art-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "gutes" Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Art festgestellt werden. Daher wird das Kriterium "Sentiment" als "neutral" bewertet. Auch gab es keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Art für diese Stufe daher ein "neutral".