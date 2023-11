Arrowroot Acquisition Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Arrowroot Acquisition Corp":

Die Arrowroot Acquisition notiert derzeit bei 10,49 USD, was +0,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +0,96 Prozent, wodurch die Bewertung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral" lautet. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 50 für die Arrowroot Acquisition-Aktie der letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI-Wert der letzten 25 Tage (37,5) bestätigt diese Einschätzung. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI für Arrowroot Acquisition.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz um die Aktie zeigt, dass sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über vier Tage hinweg zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Arrowroot Acquisition diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.