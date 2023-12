Arrowroot Acquisition Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Arrowroot Acquisition Corp":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf Arrowroot Acquisition gegeben hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Arrowroot Acquisition bei 10,42 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 10,51 USD, was einer Differenz von +0,86 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,48 USD, was einer Differenz von +0,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Arrowroot Acquisition-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (37,5 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (47,37 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Arrowroot Acquisition von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten geben 1 eine "Gut"-Bewertung, während die übrigen neutral oder negativ bewerten. Auch die kurzfristige Einschätzung fällt positiv aus, mit einem erwarteten Kursziel von 18 USD, was einer Erwartung von 71,27 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die Aktie von Arrowroot Acquisition daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analyse verschiedener Indikatoren und Analysteneinschätzungen.