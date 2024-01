Arrowhead Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie von Arrowhead wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 466,83 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche (KGV von 104,96) ist dies eine Überbewertung um 345 Prozent. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentalen Analyseperspektiven zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Arrowhead-Aktie abgegeben. Davon waren 9 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht), mit einem durchschnittlichen Kursziel von 56,1 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotenzial von 83,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arrowhead liegt bei 44,83, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie von Arrowhead im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,14 Prozent erzielt, was 27,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Biotechnologie-Branche beträgt 25,19 Prozent, und Arrowhead liegt aktuell 35,33 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.