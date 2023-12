Arrowhead Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Arrowhead-Aktie hat in den letzten Wochen eine positive Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 30,08 USD, während der aktuelle Kurs bei 27,92 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -7,18 Prozent vom GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 26,13 USD, was einem Abstand von +6,85 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral".

Die Analysten zeigen sich positiv gestimmt, da 9 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Im letzten Monat wurden 1 Kaufempfehlung und keine Halten- oder Verkaufsempfehlungen ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 56,1 USD, was einem Potenzial von 100,93 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arrowhead beträgt derzeit 466, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 103,95 in der Biotechnologie-Branche. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke und die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen sind ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst wird die Arrowhead-Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.