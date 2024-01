Arrowhead Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Arrowhead-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, bei der der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 30,2 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 31,01 USD, was einem Unterschied von +2,68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wurde daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wurde auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 26,87 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+15,41 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 466, was bedeutet, dass die Börse 466,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Arrowhead zahlt. Dies ist 346 Prozent mehr als der Durchschnitt in der Biotechnologie-Branche, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Arrowhead aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,47 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 11 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 9 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnitts-Rating von "Gut" für das Wertpapier. Kurzfristig wird die Aktie auf institutioneller Sicht als "Gut"-Titel betrachtet, basierend auf den Empfehlungen aus dem zurückliegenden Monat. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 56,1 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 80,91 Prozent steigen könnte. Somit erhält Arrowhead insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.