Arrowhead Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Finanzanalysten haben eine positive Einschätzung für Arrowhead abgegeben. Von den Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wurden 3 als "Gut", 1 als Neutral und keine als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Arrowhead liegt bei 47,33 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 73,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent des aktuellen Kursniveaus und damit 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Arrowhead-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Arrowhead diskutiert. Aktuell gibt es auch überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten weist Arrowhead ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 466 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt ein KGV von 136. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.