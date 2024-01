Arrow Exploration Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Arrow Exploration ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arrow Exploration derzeit 7,18, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor hat Arrow Exploration eine Rendite von -42,31 Prozent erzielt, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,02 Prozent, wobei Arrow Exploration mit 43,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Arrow Exploration derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 74,95 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.