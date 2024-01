Arrow Exploration Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse der Arrow Exploration zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,33 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 0,305 CAD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7,58 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 0,31 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,61 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die Dividendenrendite liegt Arrow Exploration mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, was zu einem geringeren Ertrag von 97,25 Prozentpunkten führt. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 55,56, was bedeutet, dass die Arrow Exploration weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage erhält die Aktie einen RSI25-Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Arrow Exploration, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu kaum identifizierbaren Änderungen führte und somit langfristig zu einem neutralen Stimmungsbild führt.