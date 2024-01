Arrow Electronics Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktienanalyse von Arrow Electronics zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,47 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arrow Electronics liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,99 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht ist Arrow Electronics daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysten bewerten die Aktie von Arrow Electronics derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 11,93 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Arrow Electronics also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Arrow Electronics ist größtenteils positiv, wie auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren der Nutzer zu erkennen ist. Die überwiegend positiven Themen in den sozialen Medien führen zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass Arrow Electronics trotz einer niedrigen Dividendenrendite und einem unterdurchschnittlichen KGV gute Bewertungen in Bezug auf fundamentale Kriterien und Anlegerstimmung erhält.