Arrow Electronics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Per 07.11.2022, 10:00 Uhr wird für die Aktie Arrow Electronics am Heimatmarkt New York der Kurs von 104.2 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Technologieverteiler".

Unsere Analysten haben Arrow Electronics nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Arrow Electronics liegt bei 29,74, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Arrow Electronics bewegt sich bei 35,5. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Arrow Electronics für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Arrow Electronics für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Arrow Electronics insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Arrow Electronics als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Arrow Electronics vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 126 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 20,92 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 104,2 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

