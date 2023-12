Arrow Electronics Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Arrow Electronics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 42, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 46,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Arrow Electronics.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Arrow Electronics mit einer Rendite von 12,27 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -6,2 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Arrow Electronics mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 11651,49 % deutlich niedriger und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Arrow Electronics-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating und insgesamt ein "Schlecht"-Rating.