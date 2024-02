Arrow Electronics Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Arrow Electronics hat ein aktuelles KGV von 6, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 78 haben. Daher wird Arrow Electronics aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Arrow Electronics aktuell als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 124,77 USD, während der Kurs der Aktie bei 116,84 USD liegt, was einer Abweichung von -6,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 liegt bei 116,65 USD, was einer Abweichung von +0,16 Prozent entspricht, und die Aktie somit als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Arrow Electronics eine Rendite von -8,52 Prozent auf, die mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Arrow Electronics mit -4,1 Prozent um 4,42 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung gegenüber Arrow Electronics wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Arrow Electronics in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Schlecht" bewertet wird.