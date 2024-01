Arrow Electronics Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Arrow Electronics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,27 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -1,07 Prozent, was zu einer Outperformance von +13,35 Prozent für Arrow Electronics führte. Der Sektor "Informationstechnologie" erzielte eine durchschnittliche Rendite von 9,04 Prozent im letzten Jahr, wobei Arrow Electronics um 3,23 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Arrow Electronics derzeit auf 125,32 USD, während der Aktienkurs bei 122,25 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,45 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 119,43 USD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" mit einem Abstand von +2,36 Prozent führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Von den insgesamt 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Arrow Electronics-Aktie erhielten 1 Bewertung "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt im Durchschnitt zu einer Einstufung als "Neutral" für das Wertpapier. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose beträgt 129,4 USD, was einer möglichen Steigerung um 5,85 Prozent vom letzten Schlusskurs (122,25 USD) entspricht. Basierend auf diesen Prognosen erhält Arrow Electronics von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 11546,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 11546,48) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Arrow Electronics-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.