Arrow Electronics Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, wird verwendet, um die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Arrow Electronics liegt bei 32,1 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Arrow Electronics-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV von Arrow Electronics bei 6,78, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,16 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Arrow Electronics aktuell 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine negative Differenz von -11621,51 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Arrow Electronics eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arrow Electronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 124,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 115,09 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (116,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Arrow Electronics-Aktie eine neutrale bis negative Bewertung in den verschiedenen Analysekategorien.