Arrow Electronics Aktie: War das schon alles?

Die Analysteneinschätzungen für Arrow Electronics in den letzten 12 Monaten zeigen, dass das Unternehmen einmal mit "Gut", dreimal mit "Neutral" und einmal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Arrow Electronics. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 4,79 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 129,4 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft, und insgesamt erhalten die Bewertungen von institutionellen Analysten daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 11651,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Arrow Electronics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arrow Electronics liegt derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,57 Euro für jeden Euro Gewinn von Arrow Electronics zahlt. Dies ist 86 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" von 46. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Arrow Electronics war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.