Arrow Electronics Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Arrow Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -2,71 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Arrow Electronics eine Outperformance von +2,69 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,12 Prozent im letzten Jahr, wobei Arrow Electronics 2,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Trotz der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende hat Arrow Electronics derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (11197.18%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -11197. Aufgrund dieser Situation erhält die Arrow Electronics-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass die Aktie von Arrow Electronics mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,16 auf Basis der aktuellen Notierungen um 91 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (77,4). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Arrow Electronics auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Arrow Electronics aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Arrow Electronics in verschiedenen Kategorien wie Branchenvergleich, Dividende, Fundamentalanalyse und Anlegerstimmung Bewertungen unterschiedlicher Tendenzen erhält, die zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führen.