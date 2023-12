Arrow Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Bei Arrow liegt der RSI bei 30, was als „gut“ bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 28,04 und wird ebenfalls als „gut“ eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Arrow geäußert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Arrow derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch analysiert, wobei neben den Analysen aus Bankhäusern auch die langfristige Stimmung unter Investoren im Internet betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung.

Zusammenfassend ergibt sich ein insgesamt positives Bild für die Aktie von Arrow, wobei der RSI und das Anleger-Sentiment als positiv bewertet werden, während die Dividendenpolitik schlechter abschneidet und das langfristige Stimmungsbild als neutral eingestuft wird.