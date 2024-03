Arrow Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Im Laufe der letzten zwölf Monate hat Arrow insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Arrow, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Arrow-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 28, während der RSI der letzten 25 Handelstage zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Arrow-Aktie ein Durchschnitt von 22,08 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 24,62 USD, was einem Unterschied von +11,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den 50-Tages-Durchschnitt, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Arrow mit 4,09 % unter dem Branchendurchschnitt und weist somit eine geringere Ausschüttungspolitik auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wer also aktuell in die Aktie von Arrow investiert, kann einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt erwarten.