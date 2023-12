Arrow Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Arrow-Aktie: Anleger-Stimmung bleibt neutral

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Arrow-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Arrow-Aktie bei 21,34 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,96 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +35,71 Prozent, was als gut bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 23,33 USD, was einen Abstand von +24,13 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,13 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig und erhält auf dieser Basis eine Bewertung von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Arrow-Aktie eher durchschnittlich und neutral sind. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz rund um die Aktie.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die technische Analyse eine positive Bewertung ergibt und die fundamentale Beurteilung ebenfalls auf "Gut" hinausläuft.