Arrow Aktie: So könnte es weitergehen!

Sentiment und Buzz: Arrow kann über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und bewertet werden. Dadurch lassen sich interessante Schlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Konkret zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Bewertung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Arrow in diesem Punkt.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Arrow beträgt 5,82 Prozent und liegt damit 2,46 Prozent über dem Durchschnitt für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Arrow eine gute Bewertung von unseren Analysten.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der für die Arrow-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine gute Bewertung ergibt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Arrow verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,17 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -27,03 Prozent im Branchenvergleich und eine Unterperformance von 35,35 Prozent im Vergleich zum Finanzsektor. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.