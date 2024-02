Arrow Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Arrow. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,26 Punkte, was bedeutet, dass Arrow momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,28 an, dass Arrow weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Arrow derzeit 13,82 und liegt damit 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Handelsbanken". Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer Bewertung als "Gut".

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie von Arrow eine Rendite von -14,35 Prozent, was 17,33 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,35 Prozent, wobei Arrow derzeit 11,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.