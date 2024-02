Arrival Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die technische Analyse der Arrival-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,58 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,188 USD, was einer Abweichung von -88,1 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,85 USD liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-77,88 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arrival-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Arrival. Es gab zwar an vier Tagen vor allem negative Diskussionen, jedoch keine positiven. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Arrival daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Arrival-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung, während der RSI auf 25-Tage-Basis zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung im Bereich des RSI. In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Arrival. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde über Arrival deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.