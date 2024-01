Arrival Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse der Arrival-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 2,18 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,1 USD am vergangenen Handelstag weist einen Unterschied von -49,54 Prozent auf und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,17 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,98 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arrival-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Themen in Bezug auf Arrival. Obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden, ergibt sich aufgrund des vorherrschenden Stimmungsbildes eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt für Arrival bei 68,57 bzw. 55,21 Punkten, was zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt nahezu unverändert und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Arrival-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Faktor.

