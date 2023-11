Arrival Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Arrival verzeichnet keine großen Veränderungen in der Internet-Kommunikation und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie ist in den letzten vier Wochen gesunken, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 72,22 und zeigt eine überkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 65 und wird als neutral eingestuft. Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Arrival gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Aus technischer Sicht wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, da er sowohl vom GD200 (6 USD) als auch vom GD50 (1,36 USD) deutlich abweicht.

