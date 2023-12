Arrival Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI von Arrival liegt bei 60,38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,51 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Arrival somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Arrival eingestellt waren. In 13 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Arrival daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen war jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Arrival in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Arrival war jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 2,89 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,26 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,13 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Arrival auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.