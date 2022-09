Array ernennt Katerina Ilievska zur Vizepräsidentin für Marketing

Toronto (ots/PRNewswire) -Frau Ilievska bringt ergebnisorientierte B2B- und B2C-Marketing-Führungsqualitäten zu Array.Array Marketing („Array"), der Marktführer bei End-to-End-Lösungen für das In-Store-Merchandising, gab heute die Ernennung von Katerina Ilievska zur Vizepräsidentin für Marketing bekannt.Katerina ist eine ausgewiesene Marketing-Führungskraft mit B2B- und B2C-Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen. Hoch motiviert und ergebnisorientiert stellt Katerina sicher, dass das Verständnis der Kundenbedürfnisse ihre oberste Priorität ist und die Grundlage für ihre Strategien und Markenkampagnen bildet. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Leitung von Marketingfunktionen hat sie nachweislich erfolgreich Marken aufgebaut, Umsatzwachstum erzielt und Marktanteile erhöht. Katerina wird die globalen Marketingbemühungen von Array leiten und zusätzlich die Markenpositionierung und -entwicklung des Unternehmens beaufsichtigen.Katerina freut sich darauf, in ihrer neuen Rolle bei Array auf diesem Erfolg aufzubauen.„Ich freue mich sehr, bei einer innovativen Organisation wie Array zu arbeiten", sagt Katerina. „Unsere kaufmännischen Teams haben bereits außergewöhnliche Beziehungen zu Kunden und einen guten Ruf in der Branche. Ich freue mich darauf, das Wertangebot von Array zu stärken, während wir unsere kreativen Lösungen im Einzelhandelsmarkt weiter ausbauen."„Katerinas umfassende Erfahrung bietet unserem Führungsteam eine neue und einzigartige Perspektive", sagt Steve Kremser, CEO von Array. „Wir sind zuversichtlich, dass Katerina mit ihrer nachweislichen Erfolgsbilanz die Position von Array in der Branche stärken und unsere Bemühungen um Marketinglösungen beschleunigen wird."Informationen zu ArrayArray ist der weltweit führende Anbieter von In-Store-Merchandising-Dienstleistungen, -Lösungen und -Erlebnissen für viele der bekanntesten Einzelhändler und Marken der Welt. Seit über 40 Jahren profitieren die Kunden von Array von den kreativen Lösungen, der globalen Reichweite, der führenden Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit und dem außergewöhnlichen Kundenservice von Array. Kurz gesagt, Array schafft erstaunliche Einzelhandelserlebnisse. Array hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, China, Singapur, Polen, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1894762/Array_Marketing_Array_Appoints_Katerina_Ilievska_as_Vice_Preside.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3642763-1&h=1637957652&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3642763-1%26h%3D1151733886%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1894762%252FArray_Marketing_Array_Appoints_Katerina_Ilievska_as_Vice_Preside.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1894762%252FArray_Marketing_Array_Appoints_Katerina_Ilievska_as_Vice_Preside.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1894762%2FArray_Marketing_Array_Appoints_Katerina_Ilievska_as_Vice_Preside.jpg)Diana Kuhnberg, (647) 823-4985, dkuhnberg@arraymarketing.comOriginal-Content von: Array Marketing, übermittelt durch news aktuell