Array ernennt Chris Olivier zum nordamerikanischen Chief Commercial Officer

Toronto (ots/PRNewswire) -Herr Olivier bringt zu Array erstklassige Führungsqualitäten in den Bereichen Handel, Kunden und B2B mit.Array Marketing („Array"), der Marktführer bei End-to-End-Lösungen für das In-Store-Merchandising, gab heute die Ernennung von Chris Olivier zum nordamerikanischen Chief Commercial Officer bekannt.Chris ist eine erfahrene kaufmännische Führungskraft aus der Einzelhandelsbranche und hatte bereits in mehreren Einzelhandels-, Marketing- und Aktivierungsunternehmen Führungspositionen inne. Chris ist ergebnis- und wachstumsorientiert und sehr erfolgreich beim Aufbau starker Kundenbeziehungen und der Erzielung außergewöhnlicher Ergebnisse. Mit über 20 Jahren globaler Führungserfahrung im Bereich des Einzelhandelsmarketings ist Chris durch seine langjährige Tätigkeit in benachbarten Einzelhandelsdienstleistungsunternehmen mit dem Geschäft von Array bestens vertraut.Zuletzt war er CEO der SPAR Group, einem Unternehmen für Einzelhandel, Außendienst, Installation, Umgestaltung und Neueinrichtung. Während seiner Zeit bei SPAR hat Chris die Agentur durch die Schaffung eines erhöhten Kundennutzens zu einem erheblichen Wachstum geführt.Davor war er als Präsident sowohl für Omnicom als auch für Advantage Solutions tätig. Bei Omnicom war er für mehrere Geschäftsbereiche auf den Gebieten Field Marketing, ausgelagerter Vertrieb, Shopper Marketing und Experiential Marketing weltweit für eine Reihe von Blue-Chip-Unternehmen wie L'Oreal, Walmart und Unilever verantwortlich. Bei Advantage Solutions sorgte Chris für eine hervorragende Ausführung von Kundenprojekten und schuf gleichzeitig Mehrwertdienste in den Bereichen Einzelhandels-Merchandising, Business Intelligence und digitaler Handel sowie in einer umfassenden Palette von Marketingdiensten.„Ich freue mich sehr, dem Team von Array beizutreten", erklärte Chris. „Array ist bereit für ein beschleunigtes Wachstum und ich freue mich sehr darauf, das außergewöhnliche Vertriebsteam von Array in Nordamerika zu leiten. Wir haben die einmalige Chance, unseren Kunden sinnvolle und differenzierte Dienstleistungen und Lösungen zu bieten."„Ich freue mich sehr, Chris bei Array begrüßen zu dürfen", sagte Steve Kremser, CEO von Array. "Chris bringt fundierte Erfahrung in der kaufmännischen B2B-Führung mit zu Array, kombiniert mit einer Erfolgsbilanz bei der Erzielung eines herausragenden Werts und einer qualitativ hochwertigen Umsetzung für die Kunden. Chris hat mit führenden globalen Marken zusammengearbeitet, um deren Anforderungen an Merchandising und In-Store-Experience zu erfüllen. Seine Führung wird dazu beitragen, dass unser bereits starkes Vertriebsteam sein Wachstum weiter beschleunigen kann."Informationen zu ArrayArray ist der weltweit führende Anbieter von In-Store-Merchandising-Dienstleistungen, -Lösungen und -Erlebnissen für viele der bekanntesten Einzelhändler und Marken der Welt. Seit über 40 Jahren profitieren die Kunden von Array von den kreativen Lösungen, der globalen Reichweite, der führenden Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit und dem außergewöhnlichen Kundenservice von Array. Kurz gesagt, Array schafft erstaunliche Einzelhandelserlebnisse. Array hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, China, Singapur, Polen, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.Michael Kyritsis, (416) 892-2534, mkyritsis@arraymarketing.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1852407/Array_Marketing_Array_Appoints_Chris_Olivier_as_North_American_C.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3583805-1&h=737220676&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3583805-1%26h%3D662372163%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1852407%252FArray_Marketing_Array_Appoints_Chris_Olivier_as_North_American_C.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1852407%252FArray_Marketing_Array_Appoints_Chris_Olivier_as_North_American_C.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1852407%2FArray_Marketing_Array_Appoints_Chris_Olivier_as_North_American_C.jpg)Original-Content von: Array Marketing, übermittelt durch news aktuell