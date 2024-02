Array Technologies, tut es schon wieder!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Array intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Array beschäftigt, wodurch insgesamt eine "Gut"-Bewertung zustande kommt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Array liegt der RSI7 aktuell bei 53,36 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 73,73, was darauf hinweist, dass Array als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält das Array-Wertpapier damit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Array derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -32,47 Prozent über dem GD200 verläuft. Auch der GD50 von 15,41 USD zeigt eine Abweichung von -15,25 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte bei Array keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" bewertet, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen als abnehmend angesehen wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Array für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.