Array Technologies: Ein mögliches Potential von einer anderen Welt!

Array Technologies hat in den letzten sechs Monaten vom Kurs her leicht verloren, doch jetzt könnte deshalb der perfekte Einstiegszeitpunkt gekommen sein. Der Kurs der Aktie ist mit um die 18 US-Dollar günstig genug, um Wachstum mitnehmen zu können. Denn mit einem Portfolio an Solartechnologien und einer führenden Position im Markt für erneuerbare Energien hat das Unternehmen eine solide Basis für zukünftiges Wachstum.

Am 9.5. werden die aktuellen Quartalszahlen von Array Technologies veröffentlicht und liefern noch einmal tiefere Einblicke in die Situation des Unternehmens. Mit einem Blick auf die bisherige Performance des Unternehmens ist zu erkennen, dass der Umsatz stark Anstieg, denn von 2021 Jahre in das Jahr 2022 gab es eine Steigerung um knapp 100%. Auch für das nun bald veröffentlichte erste Quartal ist eine...