Array Technologies: Potenzial aus einer anderen Welt?

Array Technologies hat in den letzten sechs Monaten zwar an Kurs verloren, jedoch könnte dies eine Chance für Anleger darstellen. Mit einem aktuellen Kurs von etwa 18 US-Dollar ist die Aktie attraktiv bewertet und bietet Potenzial für zukünftiges Wachstum. Das Unternehmen ist führend im Bereich erneuerbarer Energien und verfügt über ein starkes Portfolio an Solartechnologien.

Die Quartalszahlen, welche am 9.5. veröffentlicht werden, liefern tiefergehende Einblicke in die aktuelle Situation des Unternehmens. Die bisherige Performance zeigt eine starke Umsatzsteigerung von knapp 100% von 2021 auf 2022. Auch für das erste Quartal wird eine weitere Umsatzsteigerung prognostiziert, wenn auch nicht in dem gleichen Maße wie zuvor.

Array Technologies investierte auch in neue Technologien wie Solar-Tracking-Systeme zur Verbesserung...